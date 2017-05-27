〈謠言終結站〉酸性飲料軟筋骨？ 醫師：不會，反易鈣質流失

2017-05-27

記者陳建志／台中報導

近年民眾健康意識抬頭，許多女性養成慢跑、練瑜伽的習慣，不過坊間流傳「多喝酸性飲料可以讓筋骨變軟」，醫師駁斥此說法，強調柔軟度好不好，主要和韌帶與肌腱等軟組織相關。因可樂、汽水也是酸性，擔心民眾若誤信多喝，恐因喝下過多磷酸，反造成鈣質流失，建議民眾若想筋骨柔軟，規律運動加上適當補充鈣質，才是正確的方法。

亞大醫院腫瘤及關節重建科主任王大翊表示，近日一名年約40歲的女性民眾陪同家屬看門診後詢問他，因平時上班忙碌，少有時間運動，經年累月下出現腰痠背痛的問題，決定報名瑜伽課程練身體，但害怕筋骨太硬、無法完成動作，可否多喝酸性飲料讓筋骨變軟？

要柔軟筋骨 運動較實在

王大翊表示，許多人過了中年以後，覺得關節卡卡，柔軟度大不如前，只要聽到可回春的偏方就趨之若鶩，但其實柔軟度好不好和骨頭無關，而是與韌帶及肌腱等軟組織密切相關。

王大翊並提醒，由於可樂也是酸性飲料，喝太多容易造成骨質流失，尤其可樂所含的磷酸，會影響體內鈣質的吸收與平衡，食用過多容易導致鈣質流失，嚴重者更會造成骨質疏鬆。

若想筋骨柔軟，並無法靠藥物或吃各種食物達成，最有效的方法還是規律運動。若是中年以上的民眾，可熱敷關節，才能有效保持筋骨柔軟。