荷葉排骨誤用姑婆芋葉 食客中毒

2017-05-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市祥福餐廳誤將「姑婆外層葉」當成「荷葉」使用，製作成荷葉粉蒸排骨，導致民眾誤食中毒，這是北市首起姑婆芋造成的食物中毒事件。祥福餐廳表示未來不再販售該道菜，向曾經消費這道菜的十五位民眾致歉，除退費外，還提供一倍補償金。

呂姓民眾上週與家人到祥福餐廳用餐後，外帶一份荷葉排骨，回家復熱食用，吃到荷葉排骨的荷葉時，口腔、喉嚨就出現發麻、辛辣合併胸痛，緊急送醫後已無大礙，懷疑餐廳誤用姑婆芋的葉子。

北市衛生局廿二日接到投訴後，前往祥福餐廳抽樣六份冷凍荷葉粉蒸排骨送食品藥物管理署進行ＤＮＡ片段定序檢驗，確認外層葉為「姑婆芋屬（Alocasia spp.）」。

供貨商稱在傳統市場買到

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，姑婆芋根、莖、葉整株都有毒，毒性成分為神經毒sapotoxin及全株含有草酸鈣，汁液具腐蝕性，誤食會舌頭刺痛、嘴巴發麻、吞嚥困難，嚴重會肚子痛、噁心症狀，若民眾不小心吃到，應儘速就醫，不建議灌牛奶或大量的水催吐，因為催吐過程可能嗆到，引起吸入性肺炎。行政院發言人徐國勇就曾因誤食姑婆芋而緊急送醫，還被網友取名為「姑婆勇」。

衛生局食品藥物管理處長王明理表示，「荷葉」上游供貨業者為葉懋號，以芋葉大葉出貨五台斤，葉懋號稱是在傳統市場買到，要求三天提出具體人、事、物證，因已違反「食品安全衛生管理法」規定，考量初犯將處以六萬元罰鍰，至於祥福餐廳則開單要求限期改正。

祥福餐廳表示，三月底前都用乾的荷葉烹煮製作，但最近缺貨，才向業者進貨五台斤，包了一一○個荷葉排骨，賣出十五份，但不知道是有毒的姑婆芋，對於誤用感到十分抱歉，剩餘八十九份也已銷毀，以後店內不再販售這道菜。