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醫師估最多活5歲…13歲林豈臣創奇蹟

2017-05-27

〔記者劉婉君／台南報導〕「如果我不在了，媽媽怎麼辦？我要活下去！」

13歲的林豈臣，1歲3個月時就被確診腎衰竭、4歲開始洗腎，迄今已2度因心肺衰竭使用葉克膜、急救超過35次，但他樂觀面對生命，還以正向能量鼓勵癌末患者，曾獲周大觀全球熱愛生命獎，昨天再獲頒十大傑出兒童。

「勇」不放棄 昨再獲頒十大傑出兒童

13歲的林豈臣站在同年齡孩子身邊，顯得相當迷你，因為每週必須洗腎3次，無法到學校讀書，只能在家自學，但媽媽黃馨誼不希望他因為生病而自憐自艾，在家必須和哥哥姊姊一起分擔家事，活潑開朗的豈臣很貼心，長大想要開咖啡店照顧父母。

林豈臣曾被醫生預估「活到5歲就很厲害了」，但他不願被病痛打倒，勇敢撐過每一次治療，多年來，住院的時間比在家的時間多，黃馨誼說：「醫院發的病危通知已經多到數不清。」去年2月再度住進加護病房，家人守候了8天，才終於脫離險境，他醒來第一句話就是：「謝謝醫生、護士救我。」

台南市鳳凰城國際青年商會自1989年起，每年舉辦十大傑出兒童選拔，由全市各國小推薦6年級學生參加，今年獲獎的有五王國小林豈臣、賢北國小黃建霖、永華國小葛羿庭、新進國小翁語婕、德高國小郭子瑋、安順國小鄭伊宸、億載國小劉沛嫻、開元國小汪東緯、永福國小薛于倩、青草國小陳佩均。

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  • 林豈臣最喜歡黏在媽媽黃馨誼身邊。（記者劉婉君攝）

    林豈臣最喜歡黏在媽媽黃馨誼身邊。（記者劉婉君攝）

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