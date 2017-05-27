端午連假今交通量最大 特定路段時間要5倍

2017-05-27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是端午節4天連續假期首日，交通部高公局預估是連假中交通量最大的一天，車流量約是平常日的1.4倍，若尖峰時段上路，特定路段的行車時間可能是平常的5倍。中央氣象局表示，今、明兩日各地天氣以多雲為主，但有機會降雨，4天連假以週一天氣最適合出遊，有陽光不悶熱。

最易壅塞仍是國五往宜蘭

國道今日上午重點壅塞路段仍然是國道五號台北往宜蘭方向的車流，上午8點至下午2點國五南港系統－坪林行車時間恐將是平日的5倍；此外，上午9點至12點國一彰化系統－埔鹽系統，行車時間約是平常日的3.5倍；上午10點至下午1點國三快官－南投行車時間約是平常日3倍。

因應這次假期特性，高公局今日南下高乘載管制路段是上午7點至中午12點國一內湖至頭份及國三木柵至香山，今、明兩日南下高乘載管制是上午7點至中午12點國五全線；5月28日至30日北上高乘載管制，每天下午3點至晚間8點國五全線，會視交通狀況機動調整結束時間。

另外，今日凌晨零點至晚間6點將封閉國一平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；5月29日全天封閉國一埔鹽系統北上入口及國三竹南北上入口匝道。

端午連假期間國道收費方式取消每日20公里免費里程及長途折扣，採單一費率收費，但國三「新竹系統至燕巢系統」打8折；另外，4天連假每天凌晨零點至5點國道全線雙向暫停收費。

週一 陽光露臉最適合出遊

氣象局表示，今、明兩日因鋒面仍在台灣附近，各地雲量偏多且有降雨機會，北部及東半部天氣仍偏涼，低溫約在22至23度。週一陽光露臉、溫度上升，適合出遊，但要注意東半部地區仍有短暫陣雨，週二因西南風增強天氣較溫暖潮濕，各地悶熱易有午後雷陣雨且雨勢較大，除東半部地區，各地高溫會到30度以上。