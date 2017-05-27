補教法修正案三讀／防狼師 補教師須真名

2017-05-27

〔記者陳鈺馥、蔡宗勳／綜合報導〕作家林奕含四月廿七日自縊身亡，社會各界對涉及誘姦「狼師」一片撻伐之聲，林女過世滿一個月之際，立法院昨日三讀通過「補習及進修教育法第九條修正案」，增訂「防狼師條款」，嚴格落實補教師「實名制」。

根據三讀條文規定，短期補習班的招生、書面契約、廣告或宣傳，涉及負責人、教職員工姓名，均應揭露真名，不得有虛偽不實情況，違者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，未改善按次處分，可勒令停招、廢止立案。

為過濾狼師，短期補習班在聘僱教職員工之前，應檢具相關名冊、學經歷證件、身分證明文件，及最近3個月內核發的良民證，陳報主管機關核准。若教職員為外國人，也須檢附所持護照國家開具的良民證。

短期補習班聘僱教職員工前，應向縣市教育行政機關查詢員工有沒有性騷擾、性霸凌、性侵害、損害兒少權益行為等情事，依法通報各縣市教育局處。補習班負責人曾犯下性侵害，也應廢止短期補習班立案。

「修法把狼師趕出補習教育界！」民進黨立委陳亭妃表示，台南女兒林奕含遇到狼師誘姦，希望未來不要再有下一個受害者。國民黨立委柯志恩說，狼師是補習班之恥、家長心中之痛，未來警政、社政系統與補習班連結都要強化。

不過嘉義縣教育處17日行文補習班業者應將老師的姓名、生日和身分證字號公布在補習班明顯處，補教業質疑老師個資全都露，矯枉過正。教育處長王建龍昨天澄清是誤會一場，強調只須公布真實姓名，因承辦人員未完成校稿就發布錯誤訊息，已經要求社教科更正。