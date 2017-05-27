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原住民族語言發展法三讀／「歷史一刻」 原住民族語列國家語言

2017-05-27

〔記者陳鈺馥、黃邦平／綜合報導〕台灣擁有16種原住民族語，為搶救瀕危南島語言，立法院昨日三讀通過「原住民族語言發展法」，訂定原住民族語為國家語言，立法讓族語教師專職化，新法上路3年後，未來報考原民特考須先取得族語認證。

「這是歷史性一刻！」民進黨立委谷辣斯．尤達卡指出，台灣原住民千百年來被視為「沒有文字的民族」，原住民未來總算可在學校、政府機關聽說讀寫祖先的語言，將原語訂為國家語言，原住民族認同才不會加速流失。

根據三讀條文，直轄市及縣、市政府、原住民地區及原住民人口1500人以上非原住民地區的鄉鎮市區公所，應設置專職原民語推廣人員。825位族語老師將改為專任，未來原住民特考與公費留學都要具備族語認證。

2016年原民會「原住民族族語使用狀況及能力調查報告」顯示，卡那卡那富語、沙阿魯哇語等十種原語已列為瀕危語言，不講原語的年輕原住民逐年增多。

為讓原民語永續發展，新法規定，學校應依課綱規定，提供原民語言課程，鼓勵以原民語教學；原住民族電視台及原住民族廣播電台，族語發音節目比例不得低於50％。原住民族地區內的山川、古蹟、部落、街道要回復原住民族傳統地名，並以原住民族文字標示。

國民黨立委孔文吉表示，該法是原住民權利法案中最快通過立法的，將原民語視為國家語言，代表國家高度重視原住民。

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  • 立法院三讀通過原住民族語言發展法，明定原住民族語言為國家語言，朝野原民立委開心合影。（記者陳志曲攝）

    立法院三讀通過原住民族語言發展法，明定原住民族語言為國家語言，朝野原民立委開心合影。（記者陳志曲攝）

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