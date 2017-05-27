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可愛插圖 讚同婚

2017-05-27

藝文界一直都有挺同婚的文創能量，不少年輕藝術家以藝術創作表達支持，釋憲結果出爐後，新銳創意書法家Wini就以毛筆畫出用彩虹構成的「囍」，象徵同志能如願結婚；新生代旅遊插畫家Chichi也在當下就畫出了「結婚潮準備來襲」、「大法官棒棒der」等可愛插圖，並標注準備收彩虹喜帖的字樣。（記者楊綿傑）

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  • 新生代旅遊插畫家Chichi畫出了「結婚潮準備來襲」可愛插畫挺同志。（Chichi提供）

    新生代旅遊插畫家Chichi畫出了「結婚潮準備來襲」可愛插畫挺同志。（Chichi提供）

  • 新銳創意書法家Wini就以毛筆畫出了用彩虹構成的「囍」，象徵同志能如願結婚。（６五３書法工作室提供）

    新銳創意書法家Wini就以毛筆畫出了用彩虹構成的「囍」，象徵同志能如願結婚。（６五３書法工作室提供）

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