2017-05-27

藝文界一直都有挺同婚的文創能量，不少年輕藝術家以藝術創作表達支持，釋憲結果出爐後，新銳創意書法家Wini就以毛筆畫出用彩虹構成的「囍」，象徵同志能如願結婚；新生代旅遊插畫家Chichi也在當下就畫出了「結婚潮準備來襲」、「大法官棒棒der」等可愛插圖，並標注準備收彩虹喜帖的字樣。（記者楊綿傑）