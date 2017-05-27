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談同婚「毛骨悚然」變幸福... 吳敦義：嚴格講不算轉彎

2017-05-27

〔記者施曉光、蘇芳禾、李欣芳、鄭鴻達／綜合報導〕在同婚議題上被外界解讀為政策轉彎的國民黨主席當選人吳敦義，昨日對外界質疑他過去談同婚議題時曾以「毛骨悚然」形容，他特別解釋自己的前後談話，「嚴格講，也不算轉彎」。

吳敦義說，過去他兩度接受媒體訪問時，有提及訂定專法或在不影響既有民法架構下訂立專章，他提到「毛骨悚然」時，是講「多元成家」。他坦承，當時自己的語意表達，不夠周延。

民進黨發言人吳沛憶表示，吳敦義曾說同婚令人毛骨悚然，後來又在臉書上秀彩虹圖，說會幸福吧，驚人大轉彎。對於立場價值正確的轉彎，都給予肯定。

吳敦義說，希望每個人都有權利追求自己的幸福，他也特別以讀稿方式宣讀聲明。他表示，未來立法院不論訂定專法，或在民法訂定專章，勢必也會牽涉許多需要配套的修正條文，期待修法方向能進一步促進社會和諧，彰顯台灣社會理性包容、穩定中求進步的民主精神。

婚姻平權大平台昨召開記者會指出，許多人主張修「民法」很麻煩，其實是誤導，修專法才最麻煩，希望立院盡速通過已經出委員會的兩個民法修正案版本，平台也將號召婚姻平權小蜜蜂，在各地宣傳、點亮台灣。

婦女新知基金會法律部主任秦季芳表示，目前的兩個民法版本可讓同性、異性婚姻當事人直接平等適用所有現行法規，可概括避免所有法條要一一修正，司法院也肯定如此修法可避免掛一漏萬。

修民法或訂專法 政院未定

針對同婚法案修民法或立專法，行政院長林全昨正式核定成立專案小組，由法學博士出身的政院秘書長陳美伶擔任召集人。政院高層昨表示，未來政院是修民法或訂立專法，或既修民法也訂專法，任何可能性都不排除！有可能政院同時提出甲、乙兩腹案，在與民進黨立委溝通時，由大家共同來決定對法案的立場與態度。

高層也說，立法院即將休會，政院應不會在臨時會就提出同婚法案，雖然外界預期政院最快下會期可提出，但目前沒有時間表。

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  • 婚姻平權大平台舉行「平權之光 點亮台灣」記者會，希望立院盡速通過已經出委員會的2個民法修正案版本。（記者陳志曲攝）

    婚姻平權大平台舉行「平權之光 點亮台灣」記者會，希望立院盡速通過已經出委員會的2個民法修正案版本。（記者陳志曲攝）

  • 前副總統吳敦義26日召開一場名為「愛是平等」的記者會，首度以黨主席當選人身分發表對同性婚姻的看法。（記者羅沛德攝）

    前副總統吳敦義26日召開一場名為「愛是平等」的記者會，首度以黨主席當選人身分發表對同性婚姻的看法。（記者羅沛德攝）

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