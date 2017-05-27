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學力檢測變教師評鑑? 國教院挨轟 急踩煞車

2017-05-27

夾帶問卷 要學生評老師

〔記者林曉雲／台北報導〕全國過半數縣市的中小學學生近日進行學力檢測，全國教師工會總聯合會昨天抨擊，學力檢測竟夾帶問卷，要求具名評論教師教學，懷疑國教院變相要國中小學生評鑑老師是否適任。國教院解釋，問卷來自美國，或因國情不同，已緊急煞車，不再發問卷，已施測問卷全數銷毀。

全教總理事長張旭政表示，國教院辦學力檢測七年，檢測國小2、3、5年級及國中7、8年級學生國語文、數學及英語文，目的在了解學習成效，作為教學建議，今年卻突然夾帶「共同問卷」，包括許多主觀問題（如：喜不喜歡級任導師任教學科？）和課堂狀況的評論（如：課堂教學充實與否？）甚至有問題是「我收到書當禮物時，我很高興？」引發教師譁然。

違反誠信又不保護隱私

張旭政懷疑，國教院要用此問卷讓中小學學生評鑑教師，但大學生對老師教學打分數都引起很大爭議，更何況是中小學生？他痛批，國教院作為國家層級的教育研究院，犯了研究上的重大錯誤，不尊重當事人意願、不保護隱私、違反誠信原則又不專業，要求立刻銷毀所有問卷，國教院長許添明應公開道歉。

已施測的問卷 全數銷毀

國教院副院長洪儷瑜表示，問卷來自美國一個基金會，為進行跨文化差異比較，儘量保持原本翻譯自美國問卷的題目內容，但或因國情不同，且施測前與學校和教師的溝通未周全而生紛爭，國教院已緊急煞車，未施測學校不再發問卷，已施測學校的問卷不會分析，全數銷毀。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱則痛批國教院長許添明沒有擔當，既然花費公帑翻譯和印製問卷，不能因為教師團體施壓而180度大改變，要追究國教院浪費公帑的責任。

美國問卷不該直接套用

前台南市教育局長鄭邦鎮表示，許添明的專長是教育財政，此事反映出的是教育管理主義，國教院直接把美國問卷搬來我國使用，未考量國情不同，也不了解老師和學生的關係非常具有個別性，問卷要學生必填、必交、必具名，無法真實了解學習情況，反而傷害教師和學生。

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  • 中小學學力檢測竟要學生評鑑老師，全教總昨天砲轟國教院居心叵測，要求國教院長許添明公開道歉。（記者林曉雲攝）

    中小學學力檢測竟要學生評鑑老師，全教總昨天砲轟國教院居心叵測，要求國教院長許添明公開道歉。（記者林曉雲攝）

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