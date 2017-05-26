〈健康充電站〉乳癌新病友座談會

2017-05-26

乳癌新病友座談

乳癌防治基金會6月14日下午1時30分至4時30分，在該基金會（台北市杭州南路一段6巷7號1樓）舉辦「乳癌新病友座談會」，有醫師、藥師、護理師、營養師等各專業人員針對乳癌新病友術前或術後之診斷治療、藥物使用、復健、心理、營養等相關問題的輔導。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2392-4115。