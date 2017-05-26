荷爾蒙抗癌治療 阿嬤20年沒復發

2017-05-26

記者蔡淑媛／台中報導

97歲的朱奶奶在32年前發現罹患乳癌，20年前復發再開刀，但身體無法負荷化療，並檢出癌細胞為「荷爾蒙受體陽性」，採用「荷爾蒙抗癌治療」，抑制癌細胞，迄今未復發。

另一名73歲的黃姓婦人在14年前發現左乳罹患早期乳癌，開刀切除。去年淋巴癌接受標靶和化療；今年2月又發現右乳罹患乳癌第4期，4月切除右乳，檢出為「荷爾蒙受體陽性」，開始接受「荷爾蒙抗癌治療」。

昨天黃婦分享治療經驗，認為這只是人生的過程，要勇敢面對，配合治療才能快樂活。

台中榮總血液腫瘤科主任黃文豊指出，乳癌治療很複雜，須根據各項檢查以及期別，給予不同療法。如果癌細胞檢驗為「荷爾蒙受體陽性」，代表乳癌會被自己體內的女性荷爾蒙刺激而生長，必須口服「抗女性荷爾蒙」，抑制殘留癌細胞生長、減少復發。

朱奶奶在77歲乳癌復發，兩側肺部癌轉移已經第4期，評估適合做「荷爾蒙抗癌治療」，每天口服「抗荷爾蒙藥」，每3個月就回診追蹤。

黃文豊說，朱奶奶高齡也很樂觀，是模範病人，按時吃藥、清楚記住每次服藥的時間跟用量、規律回診，對自己的身體狀況也很警覺，每次回診看報告都告訴醫師：「謝謝讓我多活了一年！」

黃文豊表示，乳癌常見5種治療有手術切除、放化療、標靶藥物和荷爾蒙抗癌治療，其中只要是癌細胞組織為荷爾蒙受體陽性，都可以使用荷爾蒙抗癌治療，早期乳癌可延長壽命逾10年，即使晚期也能增加2、3年以上，患者要尋求正規治療，不要放棄希望。