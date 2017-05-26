快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
荷爾蒙抗癌治療 阿嬤20年沒復發
2017-05-26
記者蔡淑媛／台中報導
97歲的朱奶奶在32年前發現罹患乳癌，20年前復發再開刀，但身體無法負荷化療，並檢出癌細胞為「荷爾蒙受體陽性」，採用「荷爾蒙抗癌治療」，抑制癌細胞，迄今未復發。
另一名73歲的黃姓婦人在14年前發現左乳罹患早期乳癌，開刀切除。去年淋巴癌接受標靶和化療；今年2月又發現右乳罹患乳癌第4期，4月切除右乳，檢出為「荷爾蒙受體陽性」，開始接受「荷爾蒙抗癌治療」。
昨天黃婦分享治療經驗，認為這只是人生的過程，要勇敢面對，配合治療才能快樂活。
台中榮總血液腫瘤科主任黃文豊指出，乳癌治療很複雜，須根據各項檢查以及期別，給予不同療法。如果癌細胞檢驗為「荷爾蒙受體陽性」，代表乳癌會被自己體內的女性荷爾蒙刺激而生長，必須口服「抗女性荷爾蒙」，抑制殘留癌細胞生長、減少復發。
朱奶奶在77歲乳癌復發，兩側肺部癌轉移已經第4期，評估適合做「荷爾蒙抗癌治療」，每天口服「抗荷爾蒙藥」，每3個月就回診追蹤。
黃文豊說，朱奶奶高齡也很樂觀，是模範病人，按時吃藥、清楚記住每次服藥的時間跟用量、規律回診，對自己的身體狀況也很警覺，每次回診看報告都告訴醫師：「謝謝讓我多活了一年！」
黃文豊表示，乳癌常見5種治療有手術切除、放化療、標靶藥物和荷爾蒙抗癌治療，其中只要是癌細胞組織為荷爾蒙受體陽性，都可以使用荷爾蒙抗癌治療，早期乳癌可延長壽命逾10年，即使晚期也能增加2、3年以上，患者要尋求正規治療，不要放棄希望。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 連日豪雨解渴 一階限水可望解除
- 《古董珠寶的情與愛》3
- 《端節連假》機車禁上旗鼓輪 新旗航班提早開
- 中國降評 亞幣壓力大
- 賄選罰鍰85萬 國民黨可用黨產繳
- 知本濕地建太陽光電 聽部落意見
- 中國一帶一路 95%日企沒興趣
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 中國一大學全班40人 11人論文用買的還被騙
- 《TAIPEI TIMES 焦點》SinoPac Financial confirms change in top management
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP lawmakers call on MOE to come up with measures to prevent ‘revenge porn’
- 公平會罰60億 民營電廠提告勝訴免罰
- 頭社盆地淹水 10公頃農園重創
- 《早餐店火警》老闆躲廚房葬火窟 妻躲房間逃死劫
- 《設計異想家》IKEA×Tom Dixon
- 《時尚紅黃男》4
- 爸媽有錢就吸毒 慘!3幼子喝白粥度日
- 法網會外賽》苦戰3盤 張凱貞逆轉失利
- 偷拍2女同學洗香香 2男大生判刑罰款
- 土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境
- 幫豬哥亮報金馬貢獻獎 葉天倫嘆太遲
- 葛林︰美挺台參與ＷＨＡ很重要
- 總統隨扈 涉性騷女武官
- 行善40年 李壬癸捐助東市邊緣戶
- 月台閘門工程延宕 北捷沒開罰
- 火箭、飛彈、重砲齊發 反登陸演習超震撼
- 曼城爆炸情資外洩 川普要司法部辦人
- 吸引醫師駐偏鄉 屏衛局列首務
- 端節連假估10萬人遊墾丁 實施調撥車道
- 失明女童能文能武 獲總統教育獎
- 金凱瑞留白鬍 驚變憔悴老頭
- 蓮花綠議員猛轟 傅崐萁罰站半小時
- 「內科之心」 柯P首個BOT案簽約
- 買氣停滯成屋堆疊 北台待售建案908件
- 殷仔再動刀? 球團總裁沒想過
- 竹科龍潭園區未回饋 鄭文燦允協調
- 曾愷玹不黏女兒 快樂當媽
- 3D列印火箭 紐國成功升空
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：荷爾蒙抗癌治療 阿嬤20年沒復發
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分