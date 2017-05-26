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購物狂合併精神疾病 狂買千萬元珠寶
2017-05-26
記者王俊忠／台南報導
29歲的李姓男子有重度憂鬱症，接受治療後憂鬱症緩解，但受朋友慫恿借錢買飛鏢機、絕版古典CD、衣物共數十萬元，事後又後悔、心情低落。
另有一名嫁給台商的婦人，雖然家境好，但與丈夫聚少離多，為此罹患「強迫性購物」合併憂鬱症與暴食症，花了幾千萬元狂買珠寶，經過精神科醫師治療才復原。
衛福部台南醫院精神科主治醫師胡銘傳指出，俗稱「購物狂」的「強迫性購物」的盛行率約為2-8%，女、男發生比例約8比2，此疾患易造成負債問題、法律糾紛、家庭失和及社會問題，近來引起重視。此病常發生在女性、物質主義者與低自尊者，病因不詳，但可能與神經傳遞物質異常、完美主義等有關。
胡銘傳表示，可能是單一疾病，但也常合併其他如重度、輕度憂鬱症、暴食症等精神疾病，治療方面分為藥物與心理治療。
藥物治療主要以抗憂鬱劑為主，尤其是「血清素回收抑制劑」，對某些購物狂有控制效果；在藥物外，認知行為治療也有療效。
◎認知行為治療是以行為規範有助於克服購物衝動、減少消費行為。
●將自己想買的物品以紙筆詳細列出，註明每項物品價錢，並分析此物品是自己 是「想要」、「需要」或「絕對需要」。
●詳細考慮自己是否已有相同或類似物品，避免重複購買。
●避免在百貨公司商場特價、週年慶去逛街，如非去不可，帶少量現金，避免支票或信用卡隨身，如果無法自制，可將全部信用卡交給家人或剪斷停辦。
●讓家人與親近友人知道你有「強迫性購物」行為，逛街時若出現購物衝動，立即聯絡家人好友商量，請他們提供意見。
●培養有意義的興趣、嗜好，轉移注意力，如看書、運動、聽音樂。
前述方式效果不佳者，可到精神科門診尋求專業協助。
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