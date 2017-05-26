水產品改標 富立洋老闆緩起訴

2017-05-26

過期改標案又一件！富立洋生物科技公司負責人楊惇智，涉嫌自103年起，指示員工竄改水產品效期，再出貨給不二家等下游廠商；台北地檢署考量楊等7人均坦承不諱，案發後，富立洋自願配合查扣帳戶逾680萬元，並主動通知下游廠商將產品下架、回收，昨依詐欺等罪名將楊等7人予以緩起訴，楊須繳交國庫250萬元，其餘6人則須繳1萬至2萬5千元不等金額。

富立洋為上市公司信大水泥的子公司，創立於民國90年，標榜「自然、健康、樂活」等理念，產品包含皇魚片、白蝦、文蛤、花枝丸、鱈魚丸、蒲燒鰻等，宣稱每項產品都通過國家驗證，不料竟捲入竄改水產品效期案。（記者謝君臨）