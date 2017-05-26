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標示非基改 辣味包干被抓包
2017-05-26
食品藥物管理署和各地衛生局日前稽查以使用基因改造黃豆或玉米的製造業者，以及供應校園黃豆或玉米製品業者為對象，55件產品中，只有「久品香辣味包干」一件標示「製成採用美國、加拿大非基因改造黃豆」，卻檢出基因改造黃豆成分，涉及標示不實，最高將處以400萬元罰款。
（記者吳亮儀）
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