鴨肝冒充鵝肝賣 鐵板燒老闆涉詐欺
〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕以高檔食材、價格不菲聞名的高雄「家蒂諾」鐵板燒餐廳，驚爆以鴨肝混充鵝肝販售，高雄檢調搜索該餐廳，沒查獲鵝肝進貨單據，只查扣鴨肝進貨單，經約談李姓女老闆等五人到案，訊後負責人李女以四十萬交保候傳，並限制出境、出海。
沒買鵝肝 卻推六千元鵝肝套餐
檢調查出，該餐廳自二○一三年十一月開始營業，至二○一六年十月間止，向上游廠商採購的食材都是「鴨肝」，並未採購「鵝肝」，卻在菜單上標榜鵝肝套餐或鵝肝前菜，售價從一九八○元至六千餘元不等，以此方式欺瞞消費者。
據了解，鴨肝和鵝肝價差極大，鴨肝每公斤約二千元，塊狀松露鵝肝醬七十五公克約二千元，五％頂級松露鵝肝醬二百公克約五千元。
高市衛生局食品衛生科技正張華珊說，去年十月接獲民眾陳情後，即刻派員稽查，發現餐廳使用食材是鴨肝，但菜單卻以黏貼方式標示鴨肝，業者第一時間辯稱過去曾進口鵝肝，後因國外有疫情，才改進口鴨肝。
張華珊說，因行政稽查有採證的困難，無法獲知鵝肝相關進項等資料，因此報請高雄地檢署偵辦，本月廿三日會同衛生局稽查人員到鼓山區「家蒂諾」鐵板燒搜索，查扣餐廳進銷貨等單據，並帶回實際負責人李女及員工等五人。業者坦承，該餐廳自二○一三年十一月開始營業起，就以鴨肝充當鵝肝賣給消費者。
老闆40萬交保 限制出境出海
檢察官郭麗娟等人漏夜訊問後，認為李女等人涉嫌詐欺及違反食品安全衛生管理法，犯罪嫌疑重大，將李女當庭諭知以四十萬元交保，並限制出境、出海，其餘四人請回。
衛生局指出，餐廳食材如有攙偽或假冒，涉嫌違反食安法，可處六萬元以上，二億元以下罰鍰，及可處七年以下有期徒刑，得併科八千萬元以下罰金；另如有標示不實，依法應通知限期改正，改正前不得繼續販賣，並可處四萬元以上四百萬元以下罰鍰。
衛生局表示，檢舉人並沒要求檢舉獎金，另外業者涉嫌詐欺，將以刑事處罰優先，未來若獲不起訴，才會進行行政裁罰，屆時檢舉人若提出獎金要求，再根據裁罰金額的六成核發。
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