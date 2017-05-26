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新中橫望高段崩坍擴大
2017-05-26
台21線新中橫南投信義鄉115K望高路段，前天因崩坍中斷，公路總局信義工務段雖全力搶修，但仍因大雨落石延後搶修進度，尤其前晚嘉義縣接連發生地震，以致崩坍再度擴大，昨天人員機具仍持續清運，惟下午又出現間歇強降雨，甚至起霧影響能見度，導致搶通進度大受影響。
信義工務段表示，由於大雨不利搶修，且機具還被落石擊中，考量施工安全，夜間暫停搶修，今將繼續清理，盼儘快單線通車，惟天氣變數太大，搶通時間難預估，呼籲用路人行前查詢確認，確保行程順利與行車安全，詳洽︰049-2791510。
（記者劉濱銓）
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