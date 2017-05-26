高鐵新增USB充電座

2017-05-26

未來在高鐵上也能用USB充電了！為因應行動通訊時代人手一機的趨勢，高鐵即日起將原本各列車第4車及12車的其中一個110V插座，改為配有2個接口的USB充電座，提供各式手機及平板臨時充電的需求；自備充電器的旅客，仍可使用原有的110V插座充電。

（圖：台灣高鐵提供，文：記者蕭玗欣）