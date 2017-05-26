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AlphaGo再勝柯潔 中媒封鎖谷歌字眼

2017-05-26

〔記者楊媛婷／台北報導〕由谷歌（Google）團隊研發的ＡＩ系統「AlphaGo」昨二度對戰世界排名首位的中國棋王柯潔，輕鬆取勝。柯潔賽後指出，AlphaGo完全改變他對人生的看法，也認識到自己的不足，坦承實力比不上AlphaGo。週六雙方將三度對決；不過中國政府封鎖谷歌，這場在中國舉行的世紀對決卻在中國境內被禁止直播，中國媒體報導時也絕不能出現「谷歌」這個名詞。

應是谷歌和中國關係緊張

雙方廿三日首戰，AlphaGo以一目半獲勝，昨日AlphaGo持黑子先行，三個多小時賽程裡，持續壓制柯潔；雖然柯潔中途試圖反撲，一度將AlphaGo困入泥潭，但招數很快被AlphaGo識破，加上失誤，最後於第一三六手時投子認輸，三輪戰中吞下連二敗局；賽後柯潔並未馬上離席，繼續思考對手布局，也有不少中國棋士上前加入討論。

人在現場的「紅面棋王」周俊勳指出，柯潔在第一輪比賽中選擇與AlphaGo比棋力，昨日的第二輪採取高風險報酬的賭徒式暴力下法，原本期待亂中取勝扳回一城，但仍然不敵進階後的AlphaGo；有「棋聖」之稱的中國棋手聶衛平開玩笑說，柯潔要贏，恐怕只能找出AlphaGo程式的「bug（錯誤、漏洞）」，或是找人拔掉電源。

聶衛平︰或許拔掉電源才能贏

中國民眾無緣觀賞柯潔與AlphaGo的世紀之戰直播。據了解，原本中國所有主流媒體早就準備好明星陣容直播這場人類與ＡＩ的世紀對決，北京當局卻在賽前緊急喊停，並規範中國媒體在報導中只能提及「AlphaGo」，不能提到研發團隊谷歌。

不論是新華社或其他新聞網，谷歌都在報導字句中「人間蒸發」，不少中國網友認為可能與谷歌和中國政府關係緊張有關，谷歌提供的多項網路服務仍遭中國禁止。

曾擔任中國《南方週刊》新聞主任、目前流亡至德國的作家長平指出，中國當局不僅不願意宣傳谷歌的ＡＩ技術，最重要的是，「不希望人們由此聯想到網路資訊自由與人類進步的關係」。

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  • ▲人機大戰第二回，柯潔抱頭沉思，最後還是輸給人工智慧系統AlphaGo。（法新社）

    ▲人機大戰第二回，柯潔抱頭沉思，最後還是輸給人工智慧系統AlphaGo。（法新社）

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