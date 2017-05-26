桃機三航廈今動工 拚2020年完工

2017-05-26

桃園機場第三航廈今天動工，第三航廈融入台灣意象，共分為13標，今天將動工第1、3標中的主體開挖工程，預計明年3月底前全部開工。桃機公司表示，力拚2020年底完工。

桃機第三航廈建造總經費共746億元，將有21座登機門，也會設有景觀餐廳與觀景平台等，另有一棟多功能大樓串聯第二與第三航廈，大樓內將有旅館等設施服務旅客。

去年桃機旅客量突破4000萬人次，桃機公司指出，目前桃機第一、二航廈每年預計可服務旅客量為3200萬人次，待第二航廈於明年7月擴建完成後，將可增加為3700萬人次，預估等第三航廈落成後，將可服務4500萬人次，有效疏運旅客。圖為設計示意圖。

（圖︰取自桃機網站，文︰記者楊媛婷）