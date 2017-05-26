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交長用特權訂位？ 交部澄清早預訂

2017-05-26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部長賀陳旦廿四日跟著交通委員會到馬祖考察，不料當天馬祖南竿機場大雨、濃霧，飛機停飛，不少人留宿一晚，隔天一早就到機場等候補，不料卻有民眾直擊賀陳旦及其他官員直接搭乘立榮航空班機回台，被質疑是耍特權跳過候補名單。交通部昨出示賀陳旦訂位紀錄澄清，表示本月四日早已訂好廿五日的機位，完全是按照一般程序登機。

民眾氣憤不平說，賀陳旦是官員竟跟大家搶機位，難道官員的時間就是時間，老百姓的時間就不是時間，為什麼賀陳旦就可以享特權？

交通部解釋，本月五日就已訂好廿五日返台機票，絕無耍特權，原先賀陳旦想提早在廿四日返台，不料馬祖機場關閉，才會出現在候補名單內。

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  • 交通部出示訂位紀錄。（記者蕭玗欣攝）

    交通部出示訂位紀錄。（記者蕭玗欣攝）

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