交部轉彎 端午連假國道0至5時免收費

2017-05-26

〔記者蕭玗欣、李欣芳／台北報導〕端午連假免收費措施再度敗給小確幸！交通部原規劃今年端午疏運期間國道全線暫停收費時段，除了五月廿七日、卅日是凌晨零時到五時，廿八日、廿九日只有凌晨三時到五時，結果遭多位立委質疑及批評，要求恢復為四天統一零時到六時免費；交通部長賀陳旦日前備詢時堅不退讓，不料昨天政策出現一百八十度大轉彎；交通部宣布，端午節國道免費時段全部都改為凌晨零時至五時。

賀陳旦︰從眾如流 我會加油

賀陳旦昨天說，政策改變是「從眾如流」，會繼續爭取眾人願意從「善」如流的時機；他說，做出這個決定十分掙扎，但「賀陳旦會加油」。

端午節國道免收費時段採用差別管制收費，四天連假的中間兩天縮水為兩小時，前幾天在立法院就有立委群起質疑，凌晨三時到五時最容易疲憊，怎麼會鼓勵民眾在這兩個小時內趕路？當時賀陳旦反駁，國道夜間肇事率是其他時段的三倍，政府不希望用免收費時段鼓勵民眾行險；隔天甚至親上火線，端出數據向媒體說明，凌晨三時到五時不收費是希望用路人上半夜睡飽了再出門，兼顧行車安全之外，也避免上路不久就塞在都會區的短程車陣中。

高公局昨發布新聞稿表示，端午連假深夜暫停收費時段，是依據車流特性，作兩種差異管制，雖經立法院詢答及記者會加強說明，但民意對「一假兩制」仍感混淆，甚至曲解減短免費時段的用意，為施政簡明，決定從眾如流，四天連假的深夜暫停收費時段將統一為凌晨零時至五時。

面對決策轉彎，外界質疑政策反覆，行政院發言人徐國勇表示，交通部是「從眾如流」，尊重交通部判斷。他表示，交通部聽到民眾的批評與抱怨，順應民眾的利益與方便更改規定，相信大家都樂見。

徐國勇說，交通部是政策制定與執行機關，有關高速公路收費的政策跟執行，行政院尊重交通部的職權，由交通部負全部責任，也沒有所謂交通部長賀陳旦自請處分的事情。