千萬發票特別獎 搭748釋憲同婚車

2017-05-26

〔記者吳佳蓉、楊雅民／綜合報導〕三—四月統一發票昨天開獎，最幸運的消費者在全家便利商店三重新運店花六十元買一包香菸，中特別獎一千萬元；另一個千萬幸運兒則在全家台中新高橋店花七十八元購買泡麵和菸。由於特別獎號碼是七四七四八八七四，在社群網站引發討論，有網友說，這組號碼是衝著大法官七四八號釋憲案而來的「反同婚牌」，因為號碼諧音是「氣死氣死爸爸氣死」；但也有網友認為這組號碼是「挺同婚牌」，諧音應是「歧視歧視掰掰歧視」。

氣死爸爸、歧視掰掰 諧音逗趣

財政部表示，過去千萬獎為「七」開頭時，最少會開出七張中獎發票，最高紀錄則曾開出過十三張。中獎民眾六月六日即可開始領獎，領獎期限至九月五日止。另一方面，一—二月期千萬中獎發票，至今仍有六張未領，大家趕緊找找散落的發票，別錯過財神。

全家消費者中特獎兩百萬元共有兩人，一是在台中中山醫店花五十八元購買茶飲一罐和雙層牛肉起司堡，另一名消費者則是在土城雲陽店訂取高鐵票兩張，發票金額為兩張票券手續費廿元。

統一超商三—四月統一發票也誕生兩位千萬元得主，分別是在台北市大永博店及吉安店各花六十五元就中了千萬元大獎；另外也有三位兩百萬元得主，分別在新竹縣關西鎮石光店、台南市永康區華康店及台中市大里區里德店。

全聯福利中心新竹牛埔門市本期也開出特別獎一千萬元發票，消費者花費一百六十九元購買豬里肌火鍋肉片、草魚切片、生鮭魚頭等生鮮商品。