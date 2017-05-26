非裔男來台十年 遺失護照變遊民

2017-05-26

〔記者李雅雯、王冠仁／綜合報導〕來自西非小國甘比亞的非裔男子，去年開始流連新北市三重區某公園，他沒有身分、無法工作、居無定所、回不了國，小地方突然多了位非裔男子，地方居民嚇一跳，相繼通報政府單位。新北市政府社會局、三重區公所了解狀況後，轉由移民署新北市專勤隊介入處理，確認他是非法居留狀態。

據了解，這名甘比亞籍男子目前被「具保」在台灣關愛之家協會，除了每十五天必須要向移民署專勤隊報到，其餘時間都能自由活動；他最近兩次報到時間是本月九日、廿四日。

依據現行法規，移民署專勤隊對逾期居留的外籍人士，就像處理「打黑工」的外籍移工一樣，經查獲就會送交移民署專勤隊，等待遣送回國。不過，根據「入出國移民法」第卅八條，「無相關旅行證件，不能依規定執行」者，移民署得讓當事人「暫予收留」，最長期限是一百日。

記者昨天上午走訪公園，遇上該名甘比亞男子正閒晃，查證其居住狀況，並未居住在民間機構內，而是「住在朋友家」。

甘比亞男子現年四十歲，可說英文，也會說中文，有台腳踏車隨行。他自稱已在台灣待了十年，最開始因做生意到台灣，後來護照掉了，無法返國，朋友住在三重區，他來找朋友，最近已備妥文件，要重新申請護照。

當地鄰長黃昭來說，居民反映公園有個外國人，也有小孩害怕表示：「有個黑黑的人。」才知道最近出現外籍遊民。

這位甘比亞男子晚上累了就睡在公園內活動中心一樓，幾個清晨四點去運動的阿公、阿嬤嚇一跳。黃昭來表示，由於擔心他沒有吃飯，有時候會塞幾百元給他，雙方互動都不錯，不過這也非長久方法，還是需要相關單位解決。

當地田心里長謝文華認為，要不就幫助他回家去，或是看能否輔導他取得身分，在台灣好好地工作，已向許多單位反映，還沒看到具體安排。