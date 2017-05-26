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宜蘭農舍違建未改善 陳昭榮再被罰12萬

2017-05-26

〔記者江志雄、凌美雪／綜合報導〕本土劇一哥陳昭榮位在宜蘭縣三星鄉的豪華農舍，被踢爆違規增建，宜縣府去年十月開罰六萬元，要求今年一月十五日前改正，農業處昨天複勘，確認仍未改善，將二次裁罰，處十二萬元罰款，兩次共計十八萬。三個月後如未改正，得連續罰，同時列入拆除對象。

陳昭榮未進一步對外說明，公司同事代為表示，農舍原本是蓋給父母親住，但父親已經過世，如今母親仍住在那裡。之前農舍遭罰，陳昭榮已表示：「有錯就要認，該罰就要罰。」

陳昭榮三年多前砸下兩千萬元在三星鄉購買農地蓋農舍，用來照顧雙親，後來被檢舉擅自增建、設水泥圍牆、建水泥鋪面、擴大填土，宜縣府認定不符農地農用，且有違建事實，依違反區域計畫法，開出六萬元罰單，通知限期改正，逾期四個多月後，農舍維持原狀，也沒有提出陳述意見。

三個月後未改正 恐被拆除

縣府農業處農務科長周欣怡等一行人，昨到陳昭榮農舍複勘，發現屋子外貌與去年勘察時一樣，確實沒有改善，決定二次裁罰，三個月後如果還未改正，得連續罰，同時請建設處列入排拆。

陳昭榮豪華農舍坐落在大馬路旁，主體建築是合法申請，主建物完工後在兩側及後方違規增建，違規使用面積共八百平方公尺，縣府人員會勘期間，農舍大門深鎖，無人出面回應。

宜蘭縣府最近鎖定縣內三間重大違規農舍開鍘，建設處說，陳昭榮的農舍違規情節相對較輕，暫時不列入優先拆除名單。

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  • 陳昭榮在宜蘭的農舍後方被認定違規增建，迄今尚未改善，被二次開罰十二萬元。（記者江志雄攝）

    陳昭榮在宜蘭的農舍後方被認定違規增建，迄今尚未改善，被二次開罰十二萬元。（記者江志雄攝）

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