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《健康充電站》中醫保健講座

2017-05-25

林口長庚紀念醫院中醫師許惠菁5月26日上午10時至12時，在該院病理大樓5樓門診區（桃園市龜山區復興街5號）主講「癌症中醫保健」。

洽詢電話為（03）328-1200轉3563、5180社會服務課洪小姐。

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標題：《健康充電站》中醫保健講座


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2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
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