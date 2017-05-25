黑熊明星隊 陪獨居阿嬤過端午
2017-05-25
「來喔～進來坐喔！」高齡78歲的陳王奶奶（後排右五）雖然腳不方便，又長期獨居在台北市大同區河堤附近，但熱情不減。台灣黑熊明星足球隊昨日組服務團打掃環境，在奶奶家掛上艾草及香包，也陪奶奶享用粽子，提前歡度佳節，奶奶笑得合不攏嘴。
台灣黑熊足球隊與華山基金會合作，組團到陳王奶奶家陪她過節，包括藝人王彩樺（後排右四）、黃品文（後排右一）、陳致遠（後排左一）、蜆仔（前排中）、高山峰（前排左）等，先捲起袖子為奶奶整理資收物、掛上象徵端午節的艾草及香包，然後大夥再陪著奶奶一起享用粽子、話家常，藝人們不時搞笑也讓奶奶笑逐顏開，希望號召更多民眾以實際行動關心獨居老人。（圖︰華山基金會提供，文︰記者楊綿傑）
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