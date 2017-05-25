許達夫違醫療法 最重可罰25萬

2017-05-25

開業醫師許達夫日前在個人臉書指稱豬哥亮做了最壞示範、還稱是「西醫給以恐怖的手術及化療加速他的死亡」，並附上診所預約電話、要癌症病患到診所找他詳談，遭北榮醫師檢舉質疑違反醫師法。衛福部昨日表示，許達夫明顯觸及醫療法，已要求台中市衛生局加速調查，最快1個月內會有結果，若確認違法，將開罰5萬至25萬元，刪除相關貼文、招牌也要統統撤下。

本身是頭頸癌專家的衛福部次長蔡森田譴責，利用病人無助心理推廣偏方，「不是治療、是詐騙」。（記者林彥彤）