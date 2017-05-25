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嘉義連5震 最大規模5

2017-05-25

嘉義縣中埔鄉昨天下午至晚間陸續發生5起深度20公里以內的淺層地震，規模最大的是晚間9點10分，芮氏規模5.0、深度18.3公里的有感地震，氣象局表示，目前發生原因仍在調查中，不排除接下來還有零星地震發生。高鐵昨晚一度受地震影響而停車，台鐵則減速通行，但經確認無問題後，隨即都恢復正常行駛。地震測報中心主任郭鎧紋說，台灣平均每個月至少有1起規模達5的地震，民眾不用太擔心。

嘉義地區有梅山斷層、九芎坑斷層與觸口斷層，1906年曾發生過規模達7.1的梅山大地震。氣象局表示，最近一起地震位於兩個地表斷層的「空白帶」，且深度超過15公里，初步認為與地表斷層無關，但不排除還有零星地震發生。（記者蕭玗欣）

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  • 嘉義縣中埔鄉自下午到晚間9點10分，已發生5次地震。（記者王善嬿翻攝）

    嘉義縣中埔鄉自下午到晚間9點10分，已發生5次地震。（記者王善嬿翻攝）

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