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保障實習生 擬訂實習教育專法

2017-05-25

政府力推產學合作，卻傳出有些不良企業剝削產學合作學生的情況，全國教師工會總聯合會昨天召開記者會，抨擊教育部和勞動部未積極保障產學合作的學生，使學生淪為廉價勞力，主張修法將產學合作的實習生納入勞基法，準用技術生，以保障學生勞動權益。

教育部技職司司長楊玉惠表示，實習生實習樣態不一，不適合納入勞基法，如果納入勞基法規範，結果將是學生找不到實習場所，教育部已在研訂大專院校實習教育專法，加強實習生的保障。

立委張廖萬堅表示，「大專院校學生教育實習法草案」預計年底前送立法院，希望能確實保障學生實習勞動權益，避免再次發生血汗實習事件。（記者林曉雲）

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  • 全教總理事長張旭政（右二）抨擊學生淪為廉價勞力，呼籲納勞基法。（記者林曉雲攝）

    全教總理事長張旭政（右二）抨擊學生淪為廉價勞力，呼籲納勞基法。（記者林曉雲攝）

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標題：保障實習生 擬訂實習教育專法


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