動物園區濺血 彰化分局長去職

2017-05-25

彰化縣溪州鄉上週六原訂舉辦可愛動物教育園區設立說明會，引來支持與反對者互嗆，最後甚至爆發流血衝突，造成3名動保人士與2名員警受傷，當時身為第一線指揮的北斗分局長翁仲義，昨晚傳出因此案下台。他接受媒體表示，身為公務人員，一切遵從上級指派。

動保團體「台灣NOE行動組織」昨在立法院前舉行記者會，控訴遭毆，彰化縣警察局強調，會追究妨害公務刑責，已傳喚多名涉嫌人製作筆錄。

彰化縣警察局長楊崇德證實，本案事前未掌握可能爆發衝突，導致未提前規劃，翁仲義平常表現認真，但勤務卻有瑕疵，將調職至嘉義擔任警務參一職，北斗分局長則由現任南投竹山分局長洪文宏接任。（圖︰取自北斗分局網站，文︰記者陳冠備）