音樂老師 被指熊抱小三女生

2017-05-25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見狼師？彰化縣議員賴清美昨在縣議會定期大會質詢時表示，她接獲家長陳情，指彰化縣某國小音樂科男老師在課堂上提到男女生的性器官，又熊抱女學生，學校竟只是「冷處理」，當音樂老師上課時就派出主任來旁邊監督，避免老師「搞怪」，這樣要家長如何放心？

彰縣教育處要求先停課

教育處長鄧進權強調，為了讓這事件能公正客觀調查，已要求學校先暫停該男老師的排課，教育處在接獲通報後已依性平法相關規定辦理，全案由調查小組調查。

賴清美表示，只是國小三年級的學生，音樂科男老師有需要在課堂上教導男女生的性器官？還會熊抱女同學？明明家長告知了學校，學校卻只會派出主任到場監督音樂科男老師上課，這樣就是保護學生？

賴清美不滿強調，教育處與學校都應為學生發聲，不要用個資法來護航狼師，「難道要發生性侵，才說不適任？」如果行為不當就要懲處，沒有的話，就還老師一個公道。

教育處說明，這起疑似性騷擾事件，老師是說女學生是因跌倒才扶她起來，但與學生說法完全不同，將啟動調查會議來了解。如經性平會調查有性騷擾或是性霸凌行為，且情節重大者，可經由教師評審委員會審議通過後予以停聘。若經進一步調查屬實者，由服務學校報主管教育行政機關核准後，予以解聘。