消防員吃綠蠵龜 罰24萬、緩刑3年

2017-05-25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕震驚全國的澎湖吉貝消防分隊殘殺綠蠵龜案，經澎湖地院一審終結，依野生動物保育法判小隊長王明賢、隊員陳福榮一年二月、緩刑三年，並向公庫支付廿四萬元、公益勞動一二○小時；另名隊員程榮俊判處一年四月、漁民胡振哲有期徒刑一年。全案可上訴。

判決書指出，王明賢、陳福榮、程榮俊為吉貝消防分隊小隊長及隊員，胡振哲則為澎湖漁民。程榮俊在去年五月初與胡振哲聯繫，以一隻綠蠵龜三千元代價收購，胡在跨海大橋附近海域用魚叉打綠蠵龜脖子處，獵捕三隻綠蠵龜。胡將捕獲的兩隻綠蠵龜宰殺、肢解，再擇期烹煮食用。

經民眾拍照上傳網路揭發案情，經澎湖地檢署指揮白沙警分局員警登島調查，胡振哲自始坦承犯行，王明賢、陳福榮雖於偵查初期否認犯行，但移往地院審理時則坦承犯行，僅被告程榮俊否認犯行，因此不能緩刑，澎湖縣消防局將在接獲判決書後，依法決定是否停職；已退休小隊長王明賢，因非涉貪瀆或瀆職罪，退休金不受影響。