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散裝蛋塑膠籃 可重複使用

2017-05-25

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會去年宣布「生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」正式上路，不料政策上路後，散蛋裝塑膠籃的爭議不斷，眼看六月底宣導期就要結束，昨天傳出塑膠籃從一次性包材變「物流箱」，允許業者重複使用。

台北市蛋商同業理事長高傳謨昨表示，塑膠籃可重複清潔使用後，估算每箱可減少成本廿元。他感嘆蛋價不好，昨天下跌到每台斤廿元。養雞協會已緊急減產一萬箱，盼價格回穩到每台斤廿四元。

減緩蛋價下跌 收購雞蛋加工保存

農委會昨天澄清，法規未強制規定一次性包材為何，強調政策並無轉彎，蛋價下跌一事，也將透過收購過剩雞蛋加工保存緩解。

農委會去年十二月底公告「裝載生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」，包含紙箱、紙盤與紙盒等取代傳統塑膠籃，引來業者反彈，因此一月時，同意業者繼續使用塑膠籃，不料僅有二家業者提供塑膠籃使用紀錄，於是三月時再宣布，禁止業者使用塑膠籃盛裝散蛋，預計六月底宣導期結束後就要嚴加執法。

農委會防檢局局長黃㯖昌澄清，考量塑膠籃在台已行之數年，才決議在符合法令規定，並兼顧降低疫病傳播風險及實務的可行性，只要塑膠籃經清洗消毒乾淨，並使用與塑膠籃內壁密合的一次性內襯（瓦楞紙或其他不易破損之材質），可將其視為可重複使用的「物流箱」。

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  • ▲雞蛋塑膠籃從一次性包材變「物流箱」，業者可重複使用。（記者林彥彤攝）

    ▲雞蛋塑膠籃從一次性包材變「物流箱」，業者可重複使用。（記者林彥彤攝）

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