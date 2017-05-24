桃園C肝群聚感染 已達7例

2017-05-24

桃園市楊梅區維蓮診所無良重複使用針頭，引爆C型肝炎群聚感染昨又新增一例，累計已達7例。

桃園市衛生局指出，第七例患者是40多歲的女性，去年11月至今年5月曾到維蓮診所就醫6次，並曾接受針劑注射治療。近日出現腹痛、噁心、嘔吐、食慾不振等症狀，昨天確定為急性病毒性C型肝炎。

衛生局說，已追蹤到701人曾至維蓮接受針劑注射治療，都屬於高風險族群，已通知當事人趕緊抽血篩檢。（記者邱奕統）