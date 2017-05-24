新檢測器 有農藥立即現形

2017-05-24

工研院研發「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」，30秒內可測得蔬果的農藥殘留量，並可在清洗時發出提示，獲頒台北國際電腦展最佳產品獎。農藥檢測器可偵測貝芬替、益達胺、第滅寧等台灣常見8種農藥，預估明年上市，售價約4500元。

工研院人員說明，檢測器採「微型食材農藥檢測系統技術」專利，將生醫研究常見的光學檢測，應用在食品檢測上，透過猶如指紋般的化學品獨特光譜紋，溶於水中的農藥便無所遁形。（記者陳炳宏）