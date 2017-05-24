搭高鐵台鐵 將有定型化契約

2017-05-24

鐵路車票目前不記名，若遺失往往只能認賠，交通部將訂定「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，載明旅客若遺失不記名車票時，可向鐵路機構報備，先再購買同日、同起訖區間車票乘車，並以遺失車票車次為原則；若旅客事後尋獲車票，且確認未使用過，可於1年內請求退還部分票價，但最高不超過票價的8成。

該定型化契約預告2個月內修正公告，最快今年下半年實施。（記者鄭瑋奇）