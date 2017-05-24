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端午國道疏運 賀陳旦掛保證

2017-05-24

端節連假出現兩種夜間收費措施，引發議論，交通部長賀陳旦昨掛保證說，今年端午節不會比往年塞車。賀陳旦說，100公里以上的中長程旅次，從凌晨4點才明顯增加，所以這次端午連假中間兩天的免收費時段訂在凌晨3點至5點。

賀陳旦坦言，原認為考量行車安全而取消夜間免收費，會容易讓大眾接受，沒想到仍有質疑聲浪，似乎溝通不夠，要完全取消國道免收費時段，恐比想像中晚點到來。

（記者鄭瑋奇）

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