好天氣掰掰 今明各地有雨
2017-05-24
鋒面報到，好天氣暫時告一段落。氣象局表示，這波鋒面影響最大的是今、明兩天，各地將出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，今天中部以北、宜蘭地區一早就有機會下雨，明天鋒面南移，雨勢逐漸往中南部擴散。受下雨影響，各地氣溫會下降1~2度。
氣象專家彭啟明表示，明天下半天逐步轉為多雲到晴，偶爾有短暫陣雨的天氣。接下來的週五、六水氣稍多，端午假期中的週日下半天到下週一、二，晴朗的機會相當高。
（記者蕭玗欣）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 古法瓶中雞 法式料理在地食材
- 家家3度問鼎歌后 怕見五月天的他
- 愛心麵包師傅故事 大愛拍連續劇
- 自由廣場》消化香蕉 大家動動腦
- 高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
- 中職加盟門檻5.8億╱工會︰球團變多 球員才有舞台
- 小一剁排骨高中扛家計 簡彤紜獲總統教育獎
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 曼城炸彈客身分曝光 22歲英男子阿貝迪
- 一例一休 林揆︰政院立場未變
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 《觀察筆記》自以為是
- 電視盒結合網紅 搶攻宅經濟
- 旗山田寮交界山區 地方促劃動物保護區
- 民主基金會舉辦「東亞民主論壇」
- 恐攻影響演唱會
- 少女喉嚨痛沒出聲…男挨告性侵不起訴
- 自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？
- 台北》垃圾代燒不完? 雲林才接 竹縣也來
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 88歲明華園薪傳 「藝三代」接棒
- 教會老董A走2148萬 掰做善事不能讓人知
- 小宇難忘和林宥嘉滾同床 期待音樂合作「比大小」
- 捲入弊案 基隆中山高中校長轉任失利
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂
- 改善缺工 外役監受刑人投入農務
- 古樸虎仔香包 北港鎮安宮發送
- 吳沙國中輕艇小將 入選國手
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 自由廣場》扁案看不下去 草民有話要說
- 冰花面膜 立體剪裁服貼
- 竹南游泳館全票優惠120元 鎮民：一樣貴
- 灌醉女同事性侵 淫公僕判賠80萬
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安
- 市府續託管 興仁親子公園停車費小漲
- 自由廣場》從苗栗意外談三鐵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：好天氣掰掰 今明各地有雨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分