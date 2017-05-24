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好天氣掰掰 今明各地有雨

2017-05-24

鋒面報到，好天氣暫時告一段落。氣象局表示，這波鋒面影響最大的是今、明兩天，各地將出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，今天中部以北、宜蘭地區一早就有機會下雨，明天鋒面南移，雨勢逐漸往中南部擴散。受下雨影響，各地氣溫會下降1~2度。

氣象專家彭啟明表示，明天下半天逐步轉為多雲到晴，偶爾有短暫陣雨的天氣。接下來的週五、六水氣稍多，端午假期中的週日下半天到下週一、二，晴朗的機會相當高。

（記者蕭玗欣）

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