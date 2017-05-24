豬價回跌了…冷凍肉商限購持續到端午前一天

2017-05-24

〔記者林彥彤／台北報導〕端午節前豬肉用量大，為穩定物價，農委會前日祭出「限制冷凍廠商購買毛豬」，一日之內毛豬每公斤交易價降到七十五．五元，跌幅達六％，卻傳出有豬農寧「退台（出豬到交易市場後發現價不好而不賣）」也不賣。農委會昨表示，確有聽到少數農民反映，但政府立場必須穩定物價，且評估豬農並無虧錢，因此限制政策會續推到廿九日。消基會也表態支持政府合理穩定端午物價；養豬協會則呼籲，希望豬農不要隨意退台，要按次序出豬供應市場需求。

農委會網站顯示，五月廿一日每公斤毛豬價格高居八十．四元，限購毛豬政策上路後，廿二日豬價就大降到七十五．五元，昨天則稍回穩到七十七．三元。

畜牧處表示，有聽到零星豬農要退台，但估計數量不超過一百隻。目前價格比起去年七十二元仍屬較高，豬農並無虧本，因此限購政策會持續。

中華民國養豬協會秘書長張生金指，少數豬農應只是表達心聲，針對端午節出豬早在二星期前就排好，且交易價格已漸回穩，呼籲豬農按次序照常出豬。

針對每逢風災就漲聲不斷的菜價，農委會昨則宣布將推蔬菜產銷與預警八大措施，尤其「擴大滾動式倉儲」措施，預計將從原本二千公噸擴增到三千六百公噸、新建冷藏面積五百坪。

彰化縣北斗合作農場場長王子文說，政府有需要時會配合冷凍倉貯。消基會游開雄也說，支持政府合理穩定物價，平時則要回歸市場機制，但也要避免人為哄抬。