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改效期換包裝 金平膜衣錠偽藥9萬多顆流出

2017-05-24

問題批號E1235及E1238

〔記者賴筱桐、林惠琴、陳慰慈／綜合報導〕精神科用藥「金平膜衣錠」驚爆過期！新北市林口區宇碩興業有限公司負責人王家凱向衛生局投案，坦承竄改金平膜衣錠標籤有效期限，重新包裝販售，已知有九萬多顆逾期半年以上的藥錠流入市面。食藥署宣布，即日起批號E1235及E1238藥品，須立即停用，全面下架回收。

根據藥事法第廿條規定，塗改或更換有效期間的藥品稱為偽藥，違法者處十年以下有期徒刑，得併科一億元以下罰金，新北地檢署昨已傳訊王家凱，依違反藥事法、詐欺等罪嫌，有串證之虞，向法院聲押，移送羈押庭途中，王男頻說對不起，稍晚裁定收押。

負責人王家凱深夜收押

安興精神科診所院長段永章指出，金平膜衣錠主要治療思覺失調症及躁鬱症，若服用過期藥，藥效恐打折扣，若醫生因此加重劑量，將增加昏睡、肌肉僵硬、抽搐、流口水等副作用。健保署科長連恆榮指出，同成分劑型規格有十九種品牌，該藥用量占同分組藥品○．八％。

桃園仁愛之家附設新竹新生醫院最早發現金平膜衣錠五毫克外觀變色，通報食藥署，經該藥品許可證持有廠商幸生實業股份有限公司調查發現，其經銷商宇碩公司涉嫌竄改藥品批號、效期，再重新鋪貨。

新北市衛生局副局長許朝程指出，宇碩向幸生進貨效期剩下半年到數月不等的即期藥品共十八萬餘顆，把原本鋁箔包裝的藥錠一顆顆剝除後，重新包裝成廿八顆裝的罐裝藥物，賣給醫院、診所、藥局及藥商總計九十四家，查獲時已賣出九萬多顆，另封存八萬五千餘顆過期藥品。

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  • 目前市面罐裝的金平膜衣錠皆過期半年以上。（記者賴筱桐攝）

    目前市面罐裝的金平膜衣錠皆過期半年以上。（記者賴筱桐攝）

  • 藥商王家凱。（記者王藝菘攝）

    藥商王家凱。（記者王藝菘攝）

  • 問題批號的金平膜衣錠即日起下架回收。（中央社）

    問題批號的金平膜衣錠即日起下架回收。（中央社）

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