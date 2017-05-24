中醫埋線致蜂窩性組織炎 留疤還丟工作

2017-05-24

〔記者郭安家／台北報導〕中醫埋線竟成蜂窩性組織炎？從事旅遊業的卅九歲女子葳葳昨指控，去年五月於北市澄觀中醫調理身體，中醫師張文馨建議埋線加速藥物吸收，於是她每週於大腿埋十二針左右，九月發現紅腫硬塊，中醫師改用針灸治療，但她十一月轉診台大醫院，確診右外側大腿有蜂窩性組織炎合併膿瘍、結核分枝桿菌感染，歷經兩次手術才治癒。

台北市議員童仲彥昨為葳葳舉行記者會，她透過電訪指出，埋線針灸花了五萬元，事後醫療費花了廿萬元，由於她沒工作了，所以求償四十萬元，但對方只願賠一半，也僅探望過一次。

童仲彥提出診斷證明指，葳葳歷經四次清創，傷口約寬十公分、深五公分，換藥時得打嗎啡止痛，曾因白血球過低住院兩次。卅六歲的小米也一同埋線，看到葳葳慘狀，及早治療，但仍遭結核分枝桿菌感染，合併罹患皮下膿瘍，住院治療花費近十萬元。童並出示影片指該中醫診所，針灸器材都放在走廊。

張文馨透過委任律師阮皇運回應，患者罹病是因個人衛生習慣、自身免疫力等導致，診所器具皆符合醫療法規。全案已進入司法程序，他不願透露細節。

北市衛生局醫管處副處長黃敬堯表示，將到中醫診所了解，若環境髒亂將要求限期改善，若未改善，依醫療法可處一萬到五萬元罰款，並得連續罰。

六年前台中也有一名婦人埋線罹患蜂窩性組織炎。北市聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主任邱榮鵬說明，將人體可吸收的羊腸線埋在穴位、肌肉層，可刺激穴位產生功效，但需在無菌環境操作。但有皮膚病變的位置不宜埋線，另年長者、糖尿病、Ｂ肝、免疫力功能差等患者也不適合。