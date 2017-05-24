北榮醫師揭 「許達夫療法」誤病情害命
將與醫勞盟合作 協助家屬打官司
〔記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導〕罹患癌症究竟該不該開刀切除癌細胞？台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏槓上名醫許達夫，認為他主張做氣功等另類療法，延誤病患治療，將與醫勞盟合作替往生病患的家屬打官司，已有三位病患家屬出面。
患者信許達夫療法 延誤病情不治
吳元宏前天在臉書貼出一張肛門外長滿腫瘤的怵目驚心照片，指患者聽信「出過多本抗癌書籍的醫師」許達夫主張而拒開刀，改做氣功等另類療法，延誤治療，最後竄出肛門的腫瘤已經直徑達廿幾公分，根本救不了，因而病逝。
許達夫是資深的腦神經外科醫師，二○○二年確診罹患直腸癌第三期，接受醫院的放化療後，自稱以他獨創的雞尾酒整合療法（氣功、抗氧化水、科學中藥等），兩個月後腫瘤消失，每年平均診治與輔導超過一千位癌症病人。他在個人部落格強調：癌症不會致人於死，病人是死在無知與逃避，以及醫院的副作用；西醫很多治療是在加速病人的死亡，中醫只知道調理，常常延誤病情。
許前晚第一時間受訪時表示，從來沒有告訴病人不要化療、放療，或應該做什麼，選擇權在病人，他並說自己「用心良苦，問心無愧，…從此我不再發表意見」。
患者不開刀 花百萬買療程仍不治
吳元宏指出，據病人說法，二○○九年七月確診直腸癌，大醫院醫師均建議手術治療，但許卻主張不要開刀，建議做氣功、喝電解水等，沒想到花費上百萬元、進行這些療程約三年後，二○一二年八月帶著「肛門外直徑長達二十幾公分的腫瘤」轉到北榮就醫，坐都無法坐，只能趴著，二○一三年初因癌細胞遠端轉移死亡。
患者太太昨日受訪說，先生罹癌後一直抗拒手術，看到許達夫的書，轉向許求診，對方建議電療、氣功外，就是介紹電解水，診所的護理師也不斷推銷產品，若反映病況未好轉，就說「因為少買什麼」，若問「是否買了就會好？」醫護卻又答「不一定」，讓他們不知如何是好。
吳元宏受訪強調，豬哥亮不願接受正規治療造成遺憾，卻又看到許達夫不斷宣傳不開刀訊息，讓他忍不住跳出來。該名患者當初若接受手術治療，五年存活率可達七、八成。
醫勞盟律師詹淳淇指出，已接獲三名大腸直腸癌患者家屬投拆，均是相信許的自然療法，兩人花百萬元購買抗癌神藥，一人花四萬五千元買開飲機，但最後仍往生。吳元宏也說，已有相同際遇患者家屬向他反映，花了逾兩百萬元者大有人在，將與醫勞盟合作，為受害者打集體官司。
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