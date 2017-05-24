AV女優穿北一女制服演師生戀 學校超不爽
2017-05-24
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣成人博覽會昨在臉書粉絲頁張貼一段影片，描述「成人影片與現實的差異」，影片中出現日本AV女優吉川愛美穿著北一女制服，北一女對此非常不滿，表達嚴正抗議，北一女中表示，目前校內正在討論，家長會有不少人是法律顧問，會諮詢法律意見，討論如何處理，也不排除採取法律行動。
日本成人片常以高中女生為女主角，讓女優穿制服來吸引觀眾。台灣成人博覽會張貼的影片中，一段描述AV情節中師生戀，但現實中是女學生錄音揪出狼師，另一段則是AV情節中學生情侶在校園親熱，現實中卻被其他人發現。
網友推測為了宣傳
該影片流出兩張照片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論，網友留言表示「這是在拍哪一部，太over了吧」、「最好日本AV會穿北一女制服」，網友還表示：「吉川是在台灣啊，準備成人展，前幾天還去西門町。」甚至有網友說：「這穿北一女制服，可以預感到事情會鬧大。」
據了解，吉川愛美為「TAE台灣成人博覽會」應邀來台並做行前宣傳，因此有網友推測，吉川愛美會穿著「小綠綠」制服應該不是AV激戰畫面，而是為了這次前來台灣特地換上的。
不排除採取法律行動
北一女中昨獲悉後對媒體表示非常不滿，並強調「這已經不是第一次了」。至於是否會採取法律行動，校方仍在討論中，會諮詢法律相關意見，不排除採取法律途徑。記者至截稿前，未取得台灣成人博覽會回應。
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