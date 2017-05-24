雄獅旅遊遇駭 36萬筆個資恐外洩／一名旅客被詐騙10萬

2017-05-24

〔記者王憶紅、蕭玗欣、邱俊福／綜合報導〕雄獅旅遊日前接獲通報，有不法人士於竊取消費者聯絡個資後，謊稱是雄獅員工，並以訂單錯誤、重複扣款等虛偽不實理由向消費者進行詐騙，已知有一名旅客在ATM反覆操作下，被詐騙十萬元。

購買自由行民眾須防詐

雄獅昨召開重大訊息指出，日前遭IP位置來自於境外之不法人士入侵員工電腦作業系統，可能竊取FIT（機票、訂房或自由行）相關資料，今年為止共有卅六萬筆自由行等訂單可能成為詐騙名單，呼籲今年一到五月到雄獅購買FIT的消費者防範受騙。

雄獅強調，駭客竊取消費者購買FIT商品訂單資料，可能涵蓋旅客姓名、聯絡電話及購買商品內容，但參團旅客資料及所有信用卡交易訊息均未外洩。

上週發現上網登錄有異狀

雄獅旅行社總經理游國珍表示，上週發現有兩位員工上網登入的時間和地點有異狀，當時就懷疑是否遭駭客入侵，雖未接到旅客反映，上週四就要求所有員工電腦重新調整密碼；廿一、二日晚間開始陸續接到六十多筆訂單反映資料遭到外洩，要求旅客到ATM匯款來更改錯誤的消費金額，包括旅客的姓名、電話及購買商品都一清二楚，由於多數訂單都已交易完成，且旅客也有防備心，僅一筆資料被詐騙成功，金額高達十萬元。雄獅除在網站上提醒旅客注意，也已廣發簡訊通知。

報案、提升資安防護

雄獅表示，已向警方報案並請外部專業資安防護顧問公司協助提升資訊防護並提升加密等級。消費者若有疑問，可打公司客服專線02- 87939696或反詐騙專線165。

雄獅昨天下午赴刑事警察局報案；警方初查，有一名員工的個人帳戶遭駭客入侵，以該員工名義盜走卅多萬筆客戶資料，駭客IP分別設在中國、港澳與美國，全在境外，警方將設法透過中台司法互助溯源追查。