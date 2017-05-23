進入日本腦炎流行季 高雄市出現今年首例

2017-05-23

記者林惠琴、洪定宏／綜合報導

衛福部昨公布今年首例日本腦炎，為一名高雄市50歲男性，5月11日起出現肢體無力、發燒、解尿困難等症狀而就醫，昨日確認為日本腦炎，目前個案意識恢復、住院治療中。

該名個案近期無旅遊史，平日活動以湖內區住家及路竹區汽車零件工廠的工作地為主，其中，工作地附近有兩處豬舍，研判是可能感染地；衛生單位已針對高風險環境周邊進行懸掛捕蟲燈、誘捕病媒蚊等防治措施，並加強民眾衛教宣導。

國內日本腦炎流行季集中於每年5至10月，6至7月為流行高峰，感染者大多無症狀，少數會頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現急性腦炎甚或死亡，病媒蚊以三斑家蚊為主，經常孳生於水稻田、池塘與灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。統計今年迄今一例日本腦炎；2012至2016年確定病例數則為32、16、18、30、23例。

疾管署提醒，民眾應避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，否則最好穿淺色長袖衣褲，並使用防蚊藥劑。接種疫苗為有效預防方法，特別呼籲家有年滿一歲三個月的小朋友，儘速接種疫苗，成人也可自費施打疫苗。