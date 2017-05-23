豬哥亮未滿1年保固病逝 醫師：他不吃藥偷丟馬桶

2017-05-23

記者林惠琴、林彥彤／台北報導

資深藝人豬哥亮因大腸癌病逝，其主治醫師、台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅昨指出，豬哥亮經常擅自將藥量減半，或將藥丟馬桶，影響治癒效果；他感嘆，若豬哥亮有乖乖依遵醫囑處方，治療效果應不錯，呼籲民眾定期篩檢，及早發現並接受正規治療。

接受治療 罹大腸癌存活率仍高

梁金銅表示，豬哥亮罹癌後求神問卜拿不定主意，甚至到了生前住院最後階段，醫院開立標靶藥物治療，每次巡房時叮嚀要每天吃4顆藥，結果豬哥亮卻經常只吃2顆，甚至將藥丟進馬桶，其實他若能乖乖聽醫囑服藥，應可多活2、3個月。

反觀另一名70歲王奶奶，4年前因為血便與腹痛就醫，確診為大腸癌第三期，手術切除腫瘤後不到一年復發，且已轉移至肺臟與肝臟，但在醫師建議下，按時服用口服標靶藥物，目前腫瘤已逐漸減少，病情也獲控制。

梁金銅說，大腸癌的治療第一期通常會以內科黏膜刮除術或外科手術為主；第二期及第三期除了外科手術做根除性切除外，會搭配輔助化學治療；第四期則需視患者狀況及腫瘤大小決定是否手術切除，或選擇進行標靶治療及化療，其中口服標靶藥物的接軌治療，是晚期針劑標靶治療無效的患者另一治療選擇。

梁金銅提醒，大腸癌與人口老化、飲食習慣有關，呼籲民眾平時應多注意，少吃紅肉、過度烹調的食物，多運動，平時也應養成觀察糞便的習慣，重要是中老年人族群務必要定期篩檢，例如早發現，第二期患者5年存活率可達8成。