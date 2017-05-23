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中橫公路又坍了！今早才能搶通

2017-05-23

太魯閣山區連日大雨，岩層含水量高，導致中橫公路167.5公里處文山路段，昨早發生大規模土石坍方，逾3千立方公尺的石塊瞬間阻斷雙向交通，佔據路幅長達30公尺，加上現場雨勢及間歇性落石不斷，延宕搶修進度。公路總局第四區養護工程處洛韶工務段預估今早7時才能搶通，如有提前或延後搶通時間，將於省道即時路況系統發布搶災最新消息。（記者王峻祺）

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  • 台八線中橫公路一六七點五公里處文山路段，昨早發生大規模土石坍方，逾三千立方公尺的石塊瞬間阻斷雙向交通。（公路總局提供）

    台八線中橫公路一六七點五公里處文山路段，昨早發生大規模土石坍方，逾三千立方公尺的石塊瞬間阻斷雙向交通。（公路總局提供）

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