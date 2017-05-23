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限縮冷凍商採購首日 豬價現跌5元

2017-05-23

昨日端午節前8天，通常為毛豬需求量高峰，全國毛豬拍賣頭數達25017頭，比上週六多4270頭，豬肉平均價格降為每公斤75.83元，比上週六破80元大關，首度下跌近5元，降幅6%。限制冷凍廠採購毛豬數量，雖引發部分冷凍商異議，但顯示政策奏效，農委會表示，預計至5月29日的限購期間，豬肉價格可望維持75元至77元間，不會再出現8字頭價格。

端午節豬肉需求量高，上週六豬價飆至每公斤80.73元，但農委會認為，今年至5月，進口冷凍豬肉為2.8萬公噸，比去年多了4千公噸，豬肉供應充足，冷凍廠豬肉價格卻漲價，懷疑業者哄抬，因而祭出限購措施，冷凍廠採購量須降為原先的6成。（記者林彥彤）

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