哇！580公分超高紅藜

2017-05-23

一般台灣藜大概能長到200公分，高雄小港區大坪頂的原住民都會農園卻種出一株580公分的超高台灣藜，讓族人又興奮又驚嘆，直言高得過份、太神奇了；高市原民會研判，這大概是目前看過，全台最高的台灣藜。

台灣藜為台灣原生種、俗稱紅藜，2008年正名台灣藜，是原住民傳統作物，多與稻米、糯米或芋頭共煮，成為粽子、竹筒飯或釀造小米酒用；紅藜也含天然皂素，種在小米旁可保護小米，免被蟲鳥啄食。因具有豐富蛋白質、膳食纖維與礦物質，適逢國人對健康養生逐漸重視，近幾年在城市頗受歡迎。（記者王榮祥）