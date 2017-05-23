端午連假免收費時段挨轟 交通部不讓步
2017-05-23
〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部規劃今年端午連假五月廿七日、卅日凌晨零時到五時及廿八日、廿九日凌晨三時到五時實施國道全線暫停收費，免收費時段不一且更縮短。多位立委昨在交通委員會表達不滿，臨時提案建議恢復連假國道每日零時到六時的免收費措施；但交通部長賀陳旦仍堅持要按原定計畫，希望透過縮減免費時段政策可讓民眾了解在較危險的晚上開車就是要收費，不要有僥倖心態。
立委︰時段亂 民眾觀感很差
立委趙正宇、鄭寶清、李昆澤、陳歐珀等人在交委會臨時提案，要求交通部在此次端午假期的國道夜間免收費時段延長至每日凌晨零時到六時，其他立委也提出延長為晚間十一時到上午七時免收費。
立委趙正宇質疑，凌晨三時到五時是最疲憊的時候，交通部反倒鼓勵民眾在這兩個小時內趕完車程，是何道理？立委鄭寶清說，新政府上任一年，國道免收費時段改來改去，給民眾觀感很差，建議恢復四天凌晨零時到六時。
賀陳旦強調，依過去一年觀察，夜間行車確實不安全，尤其國道夜間肇事率是其他時段的三倍，政府不應用免收費鼓勵民眾晚上行險開車；且實施免收費其實沒有達到分流效果，反而近來都會區短程旅次增加，許多駕駛人連假期間開車行為較為放縱，使夜間行車更不安全。
交長︰有信心今年不會更塞
賀陳旦解釋，把國道免收費時段縮到凌晨三到五時，就是希望讓駕駛人上半夜睡飽，下半夜再出門，不僅較安全，也不會碰上都會區上午的短程旅次，達到車流分散作用；他表示今年有信心端午連假不會更塞。
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